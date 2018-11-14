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تدشين خدمة سبوتيفاي للبث الموسيقي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 12:24 ص
تدشين خدمة سبوتيفاي للبث الموسيقي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
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وكالات
 

دشنت خدمة سبوتيفاي، أشهر خدمة مدفوعة الثمن للبث الموسيقي في العالم، نشاطها رسميا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم الثلاثاء.

وقالت الشركة إن خدماتها ستكون متاحة الآن في 13 سوقا عربية بينها السعودية والإمارات ومصر والمغرب لكنها لن تكون متاحة في ليبيا أو العراق أو سوريا أو اليمن.

كانت خدمة سبوتيفاي متاحة بشكل غير رسمي في الشرق الأوسط لعدة سنوات عبر حسابات عادة ما تسجل في أسواق أخرى مثل أوروبا.

وسيكون كلوديوس بولر، الذي سبق وأن عمل في المنطقة مع مجموعة يونيفرسال ميوزيك، المدير الإداري لسبوتيفاي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال بولر لرويترز إن من المتوقع أن تعزز السعودية والإمارات ومصر والمغرب النمو الإقليمي، مشيرا إلى سكان المنطقة من الشباب والإقبال على استخدام الهواتف الذكية.

وأضافت سبوتيفاي الأراضي الفلسطينية يوم الثلاثاء. وخدماتها متاحة في إسرائيل منذ مارس آذار.


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