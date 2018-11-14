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رواد السوشيال ميديا يتداولون تصريحات "مزورة" للمستشار تركي آل الشيخ

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 12:10 ص
رواد السوشيال ميديا يتداولون تصريحات مزورة للمستشار تركي آل الشيخ
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الفجر الرياضي
 
انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تصريحات لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، يرفض فيها خوض أي فريق في الدوري المصري مؤجلاته بعد شهر يناير المقبل.

وعلم "الفجر الرياضي" أن تلك التصريحات المتداولة هي عبارة عن تصريحات مزورة على لسان المستشار تركي آل الشيخ، ولا توجد عبر حسابه الرسمي الموثق عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وجاءت التصريحات المزورة والمنسوبة للمستشار تركي آل الشيخ: " من التالي لمواجهة قطار بيراميدز أرفض رفضًا قاطعًا لعب أي مباريات لأي فريق له مؤجلات بعد يناير بصفقاته الجديدة.. أين عدالة المنافسة، أتذكر عندما لعب الزمالك في أفريقيا كان يلعب مؤجلاته مبارياته بشكل متتالي إذا لم تكن هناك عدالة فلنصنع دوري لنا وحدنا وابقوا انتم مع المدللة لديكم .. وقريبًا اجتماع مع رؤوساء الأندية لرفض هذا الوضع".

المزيد عن: مؤجلات الأهلي تركي آل الشيخ بيراميدز الدوري المصري الأهلي آل الشيخ
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