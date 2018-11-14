ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تامر حسني: "طردت شر طردة من معهد الفنون المسرحية"

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 12:04 ص
تامر حسني: طردت شر طردة من معهد الفنون المسرحية
طباعة
مريم الشريف
 

كشف الفنان تامر حسني، النقاب عن رفضه من قبل لجنة اختباره في معهد الفنون المسرحية، والتى كان يتمنى أن يلتحق به لدراسة فنون التمثيل.

وأضاف خلال الجزء الثانى من لقائه فى برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC قائلًا: "اطردت شر طرده من معهد فنون مسرحية، بمجرد إنى بقول أدام اللجنه "يا قوم"، فوجئت بأن أحد اعضاء اللجنه يقول لى "يلا يا ابنى" وهذا جعلنى أفكر لهذه الدرجة أنا فاشل".

وأشار إلى أنه رغب في لالتحاق بالمعهد اثقالًا لموهبته التمثيلية، تأثرًا بقدوته المطرب عبد الحليم حافظ الذي نجح في الغناء والتمثيل معًا.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن صاحبة السعادة سينما دراما تامر حسني الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
الترجي الرياضي
-
x
15:00
-
مستقبل قابس
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/14/2018 2:20:05 AM