تامر حسني: "طردت شر طردة من معهد الفنون المسرحية"
الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 12:04 صمريم الشريف
كشف الفنان تامر حسني، النقاب عن رفضه من قبل لجنة اختباره في معهد الفنون المسرحية، والتى كان يتمنى أن يلتحق به لدراسة فنون التمثيل.
وأضاف خلال الجزء الثانى من لقائه فى برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC قائلًا: "اطردت شر طرده من معهد فنون مسرحية، بمجرد إنى بقول أدام اللجنه "يا قوم"، فوجئت بأن أحد اعضاء اللجنه يقول لى "يلا يا ابنى" وهذا جعلنى أفكر لهذه الدرجة أنا فاشل".
وأشار إلى أنه رغب في لالتحاق بالمعهد اثقالًا لموهبته التمثيلية، تأثرًا بقدوته المطرب عبد الحليم حافظ الذي نجح في الغناء والتمثيل معًا.
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