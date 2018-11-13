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وزير ألماني يؤيد قطع مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:54 م
وزير ألماني يؤيد قطع مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد
ينس شبان
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وكالات
 
أعرب وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أحد المرشحين لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، عن تأييده لقطع مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.



وفي تصريحات لصحف شبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" الصادرة اليوم الأربعاء، قال شبان: "كل واحد يرى أن تركيا بحالتها الراهنة لن تكون أبداً عضواً في الاتحاد الأوروبي، وسيكون من الأمانة إنهاء مفاوضات الانضمام ".



وأبدى شبان تأييده لتبني ألمانيا المزيد من التفهم لجيرانها الشرقيين، وقال إن ألمانيا عليها أن تبدي مزيداً من التفهم باتجاه شرق ووسط أوروبا.



وقال شبان، إنه لا يعتقد بأنه ليس كل شيء يفعله رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على سبيل المثال، صائب "لكن علينا أن نبذل جهداً على الأقل لكي نفهمه، فنظرة دول مثل المجر وبولندا إلى الأمور تختلف على المستوى التاريخي عن نظرة ألمانيا".
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