دبلوماسي سابق: الغرب يستخدم "أردوغان" كراعي قوى الإسلام السياسي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الغرب يستخدم تركيا أردوغان كراعي قوى الإسلام السياسي في العالم أجمع.



وأضاف هريدي، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن اتفاق السخيران، وخطة الأمم المتحدة في عمقها هي إعادة الإخوان المسلمين للمشهد ليس فقط في ليبيا وإنما في العالم العربي بما فيه مصر.



ووجه التحية للقوات المسلحة المصرية والأجهزة الامنية التى تحمي الحدود الغربية، لأن التهديدات للأمن القومي المصري الأتية من الغرب رياح شديدة، ولولا يقظة وكفاءة والإستعداد القتالي للقوات المسلحة المصرية والأجهزة الأمنية والجهد والذي يبذل للدفاع عن الحدود الغربية لمصر كبير.

