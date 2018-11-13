صدى- السعودية| أمطار على منطقة القصيم
الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:44 مالفجر السعودي
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هطلت مساء اليوم الثلاثاء، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة
القصيم.
وشملت الأمطار مدينة بريدة، ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة
لها، إضافة إلى تكون سحب ركامية على المنطقة مع إمكانية هطول أمطار في الساعات القادمة
– بمشيئة الله تعالى.
المصدر: صحيفة صدى
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