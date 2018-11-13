وصول أولى قوافل المهاجرين إلى الحدود الأمريكية

بدأ وصول أول مجموعة أفراد من قافلة مهاجرة غادرت هندوراس قبل شهر إلى حدود الولايات المتحدة الثلاثاء، وكانت أول مجموعة تضم نحو 360 شخصاً وصلوا إلى مدينة تيخوانا جنوبي كاليفورنيا.







وقال خوسيه ميخيا من هندوراس: "أشعر بالسعادة، أشعر بالسرور، أشكر الله أننا هنا على بعد خطوة واحدة من دخول الولايات المتحدة".







وأضاف: "الأمر ليس سهلاً، لكن.. الشيء الرئيسي هو الوصول إلى الحدود ثم رؤية ما يحدث".







وقد وصلت المجموعة إلى تيخوانا في حافلات. ولا يزال أعضاء آخرون في القافلة التي يبلغ قوامها 5000 شخص على بعد أكثر من ألفي كيلومتر في جوادالاخارا، حيث اشتكوا من أن السلطات المحلية لم تزودهم بالسيارات. كما تعبر مجموعات أخرى من المهاجرين من أمريكا الوسطى المكسيك في طريقها نحو الولايات المتحدة.