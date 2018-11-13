المرحلة الأولى من سباقات "فورمولا-E" تنطلق من الأراضي السعودية

تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال مئات السياح والمهتمين بسباقات السيارات، من أكثر من 50 دولة حول العالم، وذلك لحضور فعاليات السباق المرتقب "السعوديّة الدرعية –إي بري" في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر المقبل.





وذكرت الهيئة العامة للرياضة, في بيان لها اليوم الاثنين ان الزوار من خارج المملكة سيتمكنون من الحصول على تأشيرات زيارة لمدة 30 يوماً، بعد شراء تذاكر السباق من خلال منصة "شارك"، التي انطلقت مؤخراً وشهدت طلباً كبيراً من عدد من الدول في أوروبا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وإفريقيا والكاريبي وآسيا، وكذلك الصين واليابان وسنغافورة.





وتبدأ أسعار التذاكر من 395 ريال سعودي تشمل مقعدا في المدرجات والدخول إلى الحفلات ، حيث يمكن للقادمين من خارج المملكة الحصول على تذكرة واحدة مقابل كل تأشيرة زيارة.





ويعد هذا السباق المرتقب الذي تحتضنه مدينة الدرعية (شمال غرب الرياض) المسجلة في قائمة التراث العالمي لدى اليونيسكو، المرحلة الأولى من الموسم الجديد لبطولة "الفورمولا إي"، حيث تضم مدينة الدرعية حلبة سباق عالمية المواصفات.





وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة: "نأمل أن يكون سباق "السعودية" الدرعية إي بري" ملتقى للسيّاح من جميع أنحاء العالم".





وأضاف "سباق "فورمولا إي" هو تأكيد أن المملكة في سباق نحو المستقبل الذي نطمح أن نستضيف فيه العالم أجمع ونتابع تركيزنا على التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات، لندخل بكل ثقة عصر التغيير الإيجابي الذي حدّدته رؤية المملكة 2030.





يشار إلى أن "سباق الفورمولا إي" يعد تطبيقاً لشراكة استراتيجيّة ما بين الاتحاد الدولي للسيارات والهيئة العامة للرياضة، تمتد لعشر سنوات مقبلة، في الوقت الذي وقعت فيه "الخطوط "السعودية" عقدا رسميا مع بطولة "إيه بي بي فورمولا إي" اصبحت بموجبه شريكا رسميا للطيران والراعي الرسمي لسباق "السعودية الدرعية إي بري".