3 طرق طبيعيّة ستخلصكِ من البقع البيضاء على شفتيكِ

تظهر أحيانًا بقع بيضاء على الشّفاه، تُعرف باسم "بقع فوردايس"، والتي تظهر بسبب إفراز غير طبيعيّ من الزهم، أو الزيوت من خلال الغدد الدهنية، الموجودة في الجلد.





وبالإضافة إلى ما تسبّبه تلك البقع من إحراج، وإزعاج، يصبح تراكم الزهم أرضًا خصبة للبكتيريا، وقد يؤدّي إلى التهاب الأنسجة المحيطة.





هنا نقدّم لكِ 3 علاجات طبيعية، ستساعدكِ للتخلّص من بقع "فوردايس":





خلّ التّفاح

يتميّز خلّ التفاح باحتوائه على خصائص قابضة، ومضادة للبكتيريا، ويساهم في تحقيق توازن في إفراز الزهم، وكلّ ما تحتاجين فعله، هو خلط كمية متساوية من الخلّ والماء، ثمّ طبّقي الخليط على شفتيكِ، واتركيه لبعض الوقت قبل غسله.





الثوم

يعدّ الثوم مكونًا غنيًا بالخصائص المضادّة للبكتيريا، ويمكن أنْ يساعدكِ على تقليل تلك البكتيريا في مجرى الدّم، ما يساهم في القضاء على تلك البقع البيضاء، وليس عليكِ سوى الحرص على ضمّ الثوم إلى نظامكِ الغذائيّ.





زيت جوز الهند

قد يزيد جفاف الجلد من ظهور البقع البيضاء، ولكن خصائص زيت جوز الهند المرطبة، والمضادة للميكروبات، ستساعدكِ في حلّ تلك المشكلة، لذا، لا تهملي تطبيق هذا الزيت على المنطقة المصابة، وستلاحظين فرقًا واضحًا.