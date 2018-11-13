أبرز وأهم أخبار اليوم الثلاثاء 13-11-2018 في محافظة القليوبية
الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:37 ممحمد نبيل
شهدت محافظة القليوبية اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:
تحقيقات بجامعة بنها في واقعة تسريب امتحان الكيمياء الحيوية بكلية الطب
حيث تحقق الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة بنها واللجنة المشكلة بكلية الحقوق بالجامعة، فى واقعة تسريب امتحان الميكانيكا الحيوية لتخصص العظام دكتوراه جزء أول بكلية الطب البشرى بالجامعة.
التحفظ على 45 طن سمك فاسد و5 أطنان كبد غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية
كما ضبطت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، 45طن سمك فاسد، و5طن كبده غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحمله على محلات باحدى الثلاجات بمدينتي قها وبنها، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
ضبط 3 من أصحاب المخابز لتلاعبهم في حصص الدقيق المدعم بالقليوبية
كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، من القبض علي 3 من أصحاب مخابز وبدال تمويني بطوخ تلاعبوا في حصص الدقيق وإجراء عمليات وهمية للاستيلاء على الدعم.
تحقيقات بجامعة بنها في واقعة تسريب امتحان الكيمياء الحيوية بكلية الطب
حيث تحقق الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة بنها واللجنة المشكلة بكلية الحقوق بالجامعة، فى واقعة تسريب امتحان الميكانيكا الحيوية لتخصص العظام دكتوراه جزء أول بكلية الطب البشرى بالجامعة.
التحفظ على 45 طن سمك فاسد و5 أطنان كبد غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية
كما ضبطت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، 45طن سمك فاسد، و5طن كبده غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحمله على محلات باحدى الثلاجات بمدينتي قها وبنها، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
ضبط 3 من أصحاب المخابز لتلاعبهم في حصص الدقيق المدعم بالقليوبية
كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، من القبض علي 3 من أصحاب مخابز وبدال تمويني بطوخ تلاعبوا في حصص الدقيق وإجراء عمليات وهمية للاستيلاء على الدعم.
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