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الأهلي يدرس ضم حارس المنتخب الأولمبي

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 09:17 م
الأهلي يدرس ضم حارس المنتخب الأولمبي
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الفجر الرياضي
 


يدرس مسئولو النادي الأهلي فكرة ضم شهاب خالد حارس مرمى الداخلية والمنتخب الأولمبي، والذي يعد من الحراس الواعدين في الكرة المصرية.

 

وقام أحد مسئولي اللجنة الفنية بالأهلي بترشيح حارس الداخلية الصاعد، بعد متابعته في مباراة كأس مصر وتصدي الحارس لركلتي جزاء في مباراة فريقه بالكأس .

 

ويتواجد الحارس حاليا في معسكر المنتخب الأولمبي ويحظى بثقة كبيرة من شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، كونه حارس مميز وصاحب شخصية.

المزيد عن: كورة شهاب خالد المنتخب الأولمبي الرياضه الأهلي
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