الأهلي يدرس ضم حارس المنتخب الأولمبي





يدرس مسئولو النادي الأهلي فكرة ضم شهاب خالد حارس مرمى الداخلية والمنتخب الأولمبي، والذي يعد من الحراس الواعدين في الكرة المصرية.

وقام أحد مسئولي اللجنة الفنية بالأهلي بترشيح حارس الداخلية الصاعد، بعد متابعته في مباراة كأس مصر وتصدي الحارس لركلتي جزاء في مباراة فريقه بالكأس .

ويتواجد الحارس حاليا في معسكر المنتخب الأولمبي ويحظى بثقة كبيرة من شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، كونه حارس مميز وصاحب شخصية.