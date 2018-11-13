أوباما يعرب عن رأيه بمذكرات زوجته

علق الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، على المذكرات الخاصة بزوجته، ميشيل أوباما، التي طرحتها مؤخرا في الأسواق.

وغرد أوباما عبر حسابه على "تويتر"، بنشره لصورة من الكتاب، وكتب معها: "بالطبع ميشيل أوباما هي زوجتي، لذلك أنا متحيز قليلا عند الحديث عن مذكراتها، ولكن تصادف أنها رائعة ومضحكة وحكيمة وفريدة من نوعها".





وتابع: "يروي هذا الكتاب قصتها الأمريكية المثالية، وأنا أحب ذلك لأنه يعكس بأمانة المرأة التي أحببتها لفترة طويلة".





وتسرد المذكرات التي تحمل اسم "Becoming"، حياة ميشيل أوباما، التي ترعرعت في ساوث سايد بشيكاغو وصولا إلى سنوات عملها في البيت الأبيض كأم لطفلتين وأول سيدة أمريكية أولى من أصل أفريقي.



