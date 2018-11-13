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أوباما يعرب عن رأيه بمذكرات زوجته

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 09:12 م
أوباما يعرب عن رأيه بمذكرات زوجته
باراك أوباما
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وكالات
 

علق الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، على المذكرات الخاصة بزوجته، ميشيل أوباما، التي طرحتها مؤخرا في الأسواق.


وغرد أوباما عبر حسابه على "تويتر"، بنشره لصورة من الكتاب، وكتب معها: "بالطبع ميشيل أوباما هي زوجتي، لذلك أنا متحيز قليلا عند الحديث عن مذكراتها، ولكن تصادف أنها رائعة ومضحكة وحكيمة وفريدة من نوعها".


وتابع: "يروي هذا الكتاب قصتها الأمريكية المثالية، وأنا أحب ذلك لأنه يعكس بأمانة المرأة التي أحببتها لفترة طويلة".


وتسرد المذكرات التي تحمل اسم "Becoming"، حياة ميشيل أوباما، التي ترعرعت في ساوث سايد بشيكاغو وصولا إلى سنوات عملها في البيت الأبيض كأم لطفلتين وأول سيدة أمريكية أولى من أصل أفريقي.


ويأتي نشر المذكرات وفاء بجزء من اتفاق توصلت إليه دار النشر "بنغوين راندوم هاوس" معها ومع زوجها الرئيس السابق، باراك أوباما، بعد أن ترك منصبه، والذي بموجبه يصدر كل من الزوجين كتابا واحدا نظير مبلغ يزيد عن 60 مليون دولار حسبما أشارت تقارير.


ويتألف الكتاب من 426 صفحة وترجم إلى 24 لغة، كما شغل المركز الأول من حيث الطلبات على موقع "أمازون".

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