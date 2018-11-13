أبل تستعد للكشف عن نسخة جديدة من سماعتها اللاسلكية Airpod

كشف تقرير حديث أن زوجًا جديدًا من سماعات AirPods تم اعتماده مؤخرًا بواسطة Bluetooth SIG، وتعنى هذه الشهادات أن الشركة الأمريكية على وشك طرح سماعتها الذكية للبيع فى وقت قريب.





وقال المسرب الشهير Ice World أمس إن AirPods 2 سيتم الإعلان عنها بالتأكيد هذا العام، لكنه فشل فى تحديد موعد محدد، لكن المعلومات تشير إلى احتمال الإعلان عنها فى وقت لاحق من هذا الشهر، ومع اقتراب موسم مبيعات العطلات، من المفترض أن تستفد أبل من ذلك بمجرد انتهاء مبيعات Black Friday و Cyber ​​Monday.





فيما يتعلق بما يمكن توقعه من الجيل الثانى من AirPods، تشير التقارير إلى تصميم خارجى غير متغير إلى حد كبير مقاوم للماء، وسيتم الجمع بين ذلك مع تحسين عمر البطارية وتشغيل دائم لسيرى، وهما أمران يمكن تحقيقهما بفضل شريحة صوتية جديدة.





ومن المتوقع أيضًا إطلاق السماعات مع علبة شحن لاسلكية جديدة ستكون متوفرة فى ملحق منفصل، وهذا سيسمح للمستخدمين بشحن كل من AirPod والحافظة ببساطة عن طريق وضعها على شاحن متوافق.