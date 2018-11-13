جيرو يقترب من الرحيل عن تشيلسي لهذا النادي
الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 09:07 معمر عبدالعزيز
شفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو، صار على وشك الرحيل عن صفوف البلوز.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Le Foot" الفرنسية، فإن أولمبيك مارسيليا الفرنسي على وشك الإتفاق مع مهاجم تشيلسي جيرو للتوقيع للنادي، في يناير المقبل.
ويعاني جيرو منذ انضمامه إلى تشيلسي من حالة عدم توفيق شديدة، حيث ندرت أهدافه مع الفريق رغم دوره التكتيكي الهام.
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