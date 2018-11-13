جيرو يقترب من الرحيل عن تشيلسي لهذا النادي

شفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو، صار على وشك الرحيل عن صفوف البلوز.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Le Foot" الفرنسية، فإن أولمبيك مارسيليا الفرنسي على وشك الإتفاق مع مهاجم تشيلسي جيرو للتوقيع للنادي، في يناير المقبل.



