أوبلاك يفجر قنبلة في أتلتيكو مدريد

فجر السلوفيني جان أوبلاك، حارس مرمي فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مفاجأة حول تفكيره في مغادرة النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن أوبلاك يستعد للرحيل عن أتلتيكو مدريد، بسبب رفض إدارة النادي تقديم عرضاً لتمديد عقده والذي من المقرر نهايته في 2021.





واشارت الصحيفة، إلي أن أوبلاك لديه شرط جزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد بقيمة 100 مليون يورو وهو مبلغ ليس بالسهل على أي نادي دفعه للتعاقد مع حارس مرمي.