تفاصيل جلسة مسؤول الأهلي وحسين الشحات في الإسكندرية

جمعت جلسة مسؤل بارز بلجنة الكرة بالنادي الأهلي ، حسين الشحات لاعب العين الإماراتي ، في مدينة الإسكندرية استعداداً لانضمامه للمنتخب الوطني قبل مباراة تونس.





وعقد مسئول بلجنة الكرة في النادي الأهلي، جلسة سرية مع حسين الشحات، في الإسكندرية، من أجل الإتفاق على توقيعه للقلعة الحمراء و الإنضمام للفريق في الفترة القادمة سواء في يناير المقبل أو بنهاية الموسم الكروي الجاري.





ووافق الشحات في جلسته مع مسؤل الأهلي بشكل كبير على الانضمام لصفوف الفريق الأحمر مؤكداً أنها أمنية حياته منذ الصغر.





الجلسة مع الشحات نجم العين الإماراتي جاءت من أجل الإتفاق على تفاصيل التعاقد وراتب اللاعب السنوي كما طالب مسئول الأهلي اللاعب بإنهاء الاتفاق مع إدارة النادي الإماراتي.



