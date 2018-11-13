ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

العلميين تطالب بضرورة تمثيلها بجلسات مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:45 م
العلميين تطالب بضرورة تمثيلها بجلسات مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب
نقابة المهن العلمية
طباعة
آيات عامر
 
طالبت نقابة المهن العلمية، اليوم الثلاثاء، بتحديد مقابلة مع الدكتور حسام عبد الغفار القائم بأعمال أمين المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية، بخصوص ضرورة تمثيل العلميين الطبيين بجلسات مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب، وللحديث أيضا بشأن قانون المستشفيات الجامعية، وذلك حرصا من النقابة علي حقوق أعضائها.

حيث قامت بإرسال خطاب إلي الدكتور حسام عبدالغفار يتضمن العديد من المحاور، كما تم إرسال نسخة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتور رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

ويتضمن الخطاب الأتي: 
العلميين تطالب بضرورة تمثيلها بجلسات مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب
المزيد عن: نقابة العلميين مهنة الطب قانون مزاولة المهنة أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الخليج العربي الإماراتي
دبا الفجيرة
-
x
14:45
-
شباب الأهلي دبي
الظفرة
-
x
14:55
-
الشارقة
بني ياس
-
x
17:30
-
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/13/2018 9:20:02 PM