العلميين تطالب بضرورة تمثيلها بجلسات مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب

طالبت نقابة المهن العلمية، اليوم الثلاثاء، بتحديد مقابلة مع الدكتور حسام عبد الغفار القائم بأعمال أمين المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية، بخصوص ضرورة تمثيل العلميين الطبيين بجلسات مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب، وللحديث أيضا بشأن قانون المستشفيات الجامعية، وذلك حرصا من النقابة علي حقوق أعضائها.





حيث قامت بإرسال خطاب إلي الدكتور حسام عبدالغفار يتضمن العديد من المحاور، كما تم إرسال نسخة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتور رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب.



