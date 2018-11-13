تركيا: تعيين 10 آلاف حارس ليلي جديد

تعتزم تركيا توظيف 10 آلاف حارس ليلي جديد لحراسة شوارع المدن التركية في فترة الليل، وهو تقليد جديد بدأت في انتهاجه عقب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وذلك وفقاً لمرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء.







ويقضي المرسوم الرئاسي بزيادة عدد الحراس إلى 25 ألف حارس ليلي منذ الانقلاب الفاشل، الذي تبعه حركة تطهير لقوات الشرطة التركية من آلاف الضباط.







وقالت وكالة الأناضول للأنباء التركية، إن الحراس الجدد سيتم تدريبهم من قبل الشرطة الخاصة، وسيكون لديهم التصريح اللازم لحمل مسدس وكذلك سلطة إيقاف وتفتيش واحتجاز "أي مشتبه به".







وأضافت الوكالة التركية الرسمية، أنه "يتعين على ينطبق على الحراس شروط معينة، بما في ذلك أن يكون الحارس مواطناً تركياً تحت عمر الثلاثين".







وكان وزير الداخلية سليمان صويلو، أعلن في وقت سابق من هذا العام توظيف عشرة آلاف ضابط.







وقال صويلو، في حفل تقديم الحراس الجدد في أنقرة في يونيو الماضي، إن "المراقبة الليلية ستساعد على جعل المدن التركية الأكثر أماناً في العالم".