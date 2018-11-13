تعرف على دور كوكي في مسلسل بحر

تخوض النجمة الشابة كوكي، تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل " بحر " للفنان ماجد المصري، حيث تجسد كوكي خلال العمل شخصية صعيدية لأول مرة في مشوارها الفني.





وتعلمت كوكي اللهجة على يد أحد مصححي اللهجات، لتتقنها أثناء تأديتها للمشاهد الخاصة بها في العمل.

وتواصل كوكي الآن تصوير مشاهدها في المسلسل، حيث انتهت من تصوير جزء كبير من دورها تمهيدا لطرح العمل خلال الفترة المقبلة.





مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ماجد المصرى، ودياب، وثراء جبيل وكوكى، نورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة وآخرين وتدور أحداثه فى 60 حلقة.



