أنور مغيث يشارك في احتفالية اليونسكو باليوم العالمي للفلسفة

يتوجه غدًا إلى العاصمة الفرنسية باريس ،الأستاذ الدكتور أنور مغيث ،مدير المركز القومي للترجمة،للمشاركة في احتفالية اليونسكو باليوم العالمي للفلسفة والذي توافق هذا العام الخميس الموافق 15 نوفمبر ويشارك مغيث في احتفالية بعنوان" ليله الفلسفة" والتي تقام يوم الجمعة الموافق 16 نوفمبر،حيث يحاضر في هذه الاحتفالية مجموعة من أهم الفلاسفة من جنسيات مختلفة،وتقام المحاضرة التي يقدمها الدكتور أنور مغيث بالفرنسية في العاشرة مساء بتوقيت باريس،بعنوان"كونية الخطاب الفلسفي ومهامه الجديدة".

جدير بالذكر، أن يوم الفلسفة في اليونسكو هو حدث تحتفل به المنظمة كل عام، اعتبارا من عام 2002،في ثالث يوم خميس من شهر نوفمبر في مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس.استحدث المؤتمر العام لليونسكو اليوم العالمي للفلسفة في عام 2005 وتهدف اليونسكو إلى تعزيز ثقافة دولية بشان النقاش الفلسفي مع الاحترام للتنوع ولكرامة الإنسان.

حيث يقوم هذا اليوم على تشجيع التبادل الأكاديمي وعلى تسليط الضوء على مساهمة المعرفة الفلسفية فى معالجة القضايا العالمية، وقد قدمت اليونسكو اليوم العالمي للفلسفة في عام 2002 لتكريم التفكير الفلسفي في جميع أنحاء العالم عن طريق فتح مساحات متاحة وحرة، والهدف من هذا هو تشجيع الناس أيضًا على تبادل التراث الفلسفي مع بعضهم البعض وفتح عقولهم لأفكار جديدة،وتشجيع التحليلات والبحوث والدراسات الفلسفية لأهم القضايا المعاصرة من أجل الاستجابة على خير وجه للتحديات المطروحة اليوم على البشرية.وتختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة بإحياء ليلة كاملة مخصصة للفلسفة بمشاركة مجموعة كبيرة من الفلاسفة جاؤوا من مختلف أنحاء العالم.