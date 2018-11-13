سكرتيرة اتفاقية التنوع البيولوجي: نحتاج لتضافر الجهود من أجل حياة آمنة لأطفالنا

وجهت كريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجي، التحية لمصر ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد على حسن الاستقبال ومجهوداتها مضيفة: "أشعر دائما بحماستها وطاقتها، احيي هذا النجاح الرائع واشكر الوزيرات الأخريات".





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي في شرم الشيخ بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وكريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجي وممثل الاتحاد الأفريقي هاريسون ووزيرة البيئة المغربية زاهية وافي والجزائرية فاطمة الزهراء زرواطي ونواكا ايشي الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمي، واينجر اندرسون رئيسة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.





وقالت بالمر: القمة الأفريقية هامة جدا والحفاظ على البيئة هام في القارة، وسعيدة بذكر التعاون الجنوبي الجنوبي، نحتاج لتضافر الجهود لأننا نعيش في كوكب واحد، وأن يكون هناك حياة آمنة لأطفالنا وأحفادنا".



