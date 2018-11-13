سوريا تطلق سراح أول محتجز أردني بعد فتح الحدود

أطلقت السلطات السورية اليوم الثلاثاء، سراح المواطن الأردني يعقوب العقرباوي والذي يعتبر أول محتجز أردني في سوريا، بعد إعادة افتتاح الحدود بينهما قبل أكثر من شهر.







وبحسب بيان لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الاثلاثاء، فإن "عملية إطلاق سراح العقرباوي جاءت بعد جهود حثيثة ومنسقة قامت بها الوزارة وسفارتينا في كل من أبوظبي ودمشق وعلى مدار الساعه طيلة الأيام الماضية".







وأضاف البيان، أن "هذه الجهود نجحت في نهاية المطاف بالإفراج عن العقرباوي وذلك بتوجيه ومتابعة من الوزير أيمن الصفدي".