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سوريا تطلق سراح أول محتجز أردني بعد فتح الحدود

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 07:28 م
سوريا تطلق سراح أول محتجز أردني بعد فتح الحدود
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وكالات
 
أطلقت السلطات السورية اليوم الثلاثاء، سراح المواطن الأردني يعقوب العقرباوي والذي يعتبر أول محتجز أردني في سوريا، بعد إعادة افتتاح الحدود بينهما قبل أكثر من شهر.



وبحسب بيان لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الاثلاثاء، فإن "عملية إطلاق سراح العقرباوي جاءت بعد جهود حثيثة ومنسقة قامت بها الوزارة وسفارتينا في كل من أبوظبي ودمشق وعلى مدار الساعه طيلة الأيام الماضية".



وأضاف البيان، أن "هذه الجهود نجحت في نهاية المطاف بالإفراج عن العقرباوي وذلك بتوجيه ومتابعة من الوزير أيمن الصفدي".



وذكرت الوزارة في البيان، أن "الدائرة القنصلية بالوزارة قد أبلغت ذوي المواطن العقرباوي بقرار الإفراج، وأنه أصبح الآن حراً وهو في طريق عودته إلى المملكة".
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