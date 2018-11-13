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سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 13/11/2018

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 07:25 م
سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 13/11/2018
أرشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
استقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، ليسجل في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع.
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