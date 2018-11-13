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الاتحاد السكندري يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين .. ويرفض استقالة طولان

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 07:19 م
الاتحاد السكندري يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين .. ويرفض استقالة طولان
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محمد عبد الفتاح
 

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري في إجتماعه الذى أنتهى منذ قليل و عقب مباراة نادي النجوم و التي أنتهت أمس بخسارة الفريق بهدفين دون مقابل ، إيقاف جميع المستحقات المالية للاعبى الفريق الأول لكرة القدم لحين تحسن النتائج و رفض أستقالة الكابتن حلمى طولان المدير الفني القدير و الذي يملك من الخبرة و الكفاءة ما يؤهله لتجاوز هذه الكبوه العارضة ، كذلك منح المدير الفني لزعيم الثغر كافة الصلاحيات التي يراها لإعادة الفريق إلى طريقه الصحيح و العودة للعروض القوية و الطيبة التي قدمها الفريق في بداية الموسم .


كما قرر المجلس عقد أجتماع عاجل مع الكابتن حلمى طولان رئيس الجهاز و المدير الفنى للفريق و الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة للتعرف على الأسباب التى أدت لظهور الفريق بهذا المستوى الغير جيد خلال مباريات الفريق الأخيرة في بطولة الدورى و كذلك فى مباراة أمس أمام نادى النجوم ، رغم الدعم و المساندة الكاملة من مجلس إدارة النادى لجميع المطالب الفنية و المالية للفريق منذ بداية الموسم ، و تقديم تقرير كامل عن الفترة الماضية و متطلبات المرحلة المقبلة خلال 72 ساعة .


و يأسف مجلس إدارة النادى لجماهير الثغر العظيمة على هذه النتائج الغير مرضيه لفريق الكرة و التي لم تكن متوقعه في ظل الدعم و المساندة التي حظى بها الفريق ، و توفير كافة عوامل النجاح لهذه المنظومة.


ويؤكد مجلس إدارة النادي بأنه سيتم إعادة تقييم لكافة العناصر التي يضمها الفريق و سيكون البقاء للعناصر الفعالة و التي أكدت جدارتها و أستحقاقها بالتواجد ضمن صفوف زعيم الثغر ، كما سيتم دعم الفريق ببعض العناصر التي من شأنها إحداث فارق فني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة .

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