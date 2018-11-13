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ياسمين فؤاد: مؤتمر التنوع البيولوجي أثبت أن مصر نقطة الالتقاء

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 07:20 م
ياسمين فؤاد: مؤتمر التنوع البيولوجي أثبت أن مصر نقطة الالتقاء
أرشيفية
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شرم الشيخ - هديل هاشم
 
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أننا قادرين أن تكون مصر نقطة التقاء للدول العربية والإفريقية خاصة بعد الإعلان في مؤتمر شباب العالم مدينة شرم الشيخ مدينة للتكامل العربي الأفريقي، مضيفة: "بدأنا بسر الحياة على الأرض "التنوع البيولوجي" لإثبات أن مصر نقطة الالتقاء".


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي في شرم الشيخ بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وكريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجي وممثل الاتحاد الأفريقي هاريسون ووزيرة البيئة المغربية والجزائرية ونواكا ايشي الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمي، واينجر اندرسون رئيسى الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

وأضافت: " ناقشنا خلال الشق الإفريقي الاتجار غير المشروع في الحياة البيئة والتصحر والأراضي القاحلة وكل ما يخص القارة"، وتابعت: "الشق الأفريقي أقل ما نقدمه للدول الإفريقية بعد مساعدتهم لمصر في استضافة المؤتمر، وسننظر للأمور التي تجعلنا نتفق لا نختلف".

المزيد عن: وزيرة البيئة مدينة شرم الشيخ لوجي كريستيانا بالمر الدكتورة ياسمين فؤاد
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