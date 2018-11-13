الاتحاد الأوروبي يقترح التنازل عن متطلبات التأشيرات لبريطانيا بعد خروجها

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عدم مطالبة الزوار البريطانيين للاتحاد الأوروبي بالحصول

على تأشيرات بعد خروج بريطانيا من الكتلة، شريطة أن تقدم لندن نفس الشيء لمواطني الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا القرار في إطار العمل الذي تقوم به المفوضية للتحضير لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

في 29 مارس 2019 دون التوصل إلى اتفاق انتقالي.

ووصلت المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق مراحلها النهائية ولكن التقدم تعثر بسبب الخلافات حول الحاجة

إلى الحفاظ على حدود إيرلندية مفتوحة، بالإضافة إلى التحديات السياسية الداخلية التي تواجه رئيسة الوزراء

البريطانية تيريزا ماي.

وبموجب اقتراح المفوضية، سيتمكن المواطنون البريطانيون من دخول منطقة شينجن الأوروبية لحرية التنقل

بدون تأشيرة للإقامة القصيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال أي فترة 180 يومًا.

وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، سيطبق هذا من اليوم الذي تغادر فيه بريطاني الاتحاد الأوروبي في مارس.

وفي حالة ما يسمى باتفاقية الانسحاب، سيتم تطبيق القواعد الجديدة بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية.

ومع ذلك، شددت المفوضية على أن الاقتراح "مشروط بالكامل بقيام المملكة المتحدة بالسماح بالسفر بدون تأشيرة

وبشكل غير تمييزي لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".