مفاجأة.. الأهلي يطلب من "مارسيلو" قطع إعارته

أجرى محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، اتصالا هاتفيا بحسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والمعار لصفوف الاتفاق السعودي، وعرض عليه العودة للقلعة الحمراء في يناير المقبل.









ويرغب النادي الأهلي في دعم الفريق الأول لكرة القدم، بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا بالسقوط أمام الترجي بثلاثية نظيفة في رادس، ليتوج الفريق التونسي باللقب الثالث في تاريخه.









وعرض فضل خلال هذا الاتصال على حسين السيد قطع إعارته مع النادي السعودي والعودة للأهلي في ظل الحاجة إلى خدماته.









وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأحمر، قد طلب من إدارة ناديه ضرورة دعم الجبهة اليسرى للفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تعرض علي معلول للإصابة بتمزق في العضلة الضامة، بالإضافة للاعتماد على أيمن أشرف في ظل عدم قناعة المدرب بقدرات صبري رحيل.









وقدم السيد مستوى مميز مع الفريق السعودي منذ الانضمام إليه في يناير الماضي، حيث نجح في حجز مكان أساسي في تشكيل المدرب ليوناردو راموس.



