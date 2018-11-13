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عرض مسرحى عن "خطورة الهجرة غير الشرعية" بمطوبس(صور)

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 05:46 م
عرض مسرحى عن خطورة الهجرة غير الشرعية بمطوبس(صور)
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سالى رضوان
 
نظمت الوحدة المحلية بمركز ومدينة مطوي التابع لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء عصام رصاص، رئيس المركز والمدينة، بالتنسيق مع قصر الثقافة والإدارة التعليمية، عرضًا مسرحيًا عن "خطورة الهجرة غير الشرعية"، وذلك بمسرح التربية المسرحية لإدارة مطوبس التعليمية وبحضور نسرين النحاس، نائب رئيس مدينة مطوبس، محمد عز مسئول المجلس القومى للطفولة والأمومة بالقاهرة.

حيث تم عرض مسرحية "الهجرة غير الشرعية"، وشارك به عددًا من فنانيين المجلس القومي للأمومة بالقاهرة بحضور عددأً من طلاب الثانوية العامة والمدارس المختلفة، ووفد من الشئون الإجتماعية ووفد الشباب والرياضة ووفد قصر الثقافة ووفد من التربية والتعليم والمشاركة المجتمعية والتربية المسرحية، حيث يهدف العرض المسرحى لتوعية طلاب المدارس وشباب المنطقة بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
عرض مسرحى عن "خطورة الهجرة غير الشرعية" بمطوبس(صور)
عرض مسرحى عن "خطورة الهجرة غير الشرعية" بمطوبس(صور)
عرض مسرحى عن "خطورة الهجرة غير الشرعية" بمطوبس(صور)
عرض مسرحى عن "خطورة الهجرة غير الشرعية" بمطوبس(صور)
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