اتحاد الكرة يبرئ بريزنتيشن من تأجيل ودية الإمارات

برأ اتحاد الكرة ساحة شركة بريزنتيشن سبورتس، من التسبب في تأجيل المباراة الودية التي كانت ستجمع بين منتخبي الإمارات ومصر يوم 20 نوفمبر الجاري.





وأكد الاتحاد في بيانه أن القرار بتأجيل المباراة، فني ولا دخل للشركة فيه على الإطلاق، وأن هناك 4 أسباب فنية كانت وراء التأجيل.





وجاء بيان الجبلاية:

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة مجددا أن أسباب تأجيل مباراة مصر والإمارات الودية فنية بحتة وليس لأية أغراض أخرى، حيث يواجه المنتخب الوطني المصري أربعة معوقات فنية تتمثل في ارتباط عدد كبير من محترفيه بالعودة إلى أنديتهم قبل يوم 21 الحالي وعلى رأسهم محمد صلاح مما يجعل مشاركتهم في اللقاء الذي كان محددا له يوم 20 من الشهر الجاري غير واردة.





إضافة إلى الإصابات التي ضربت صفوف النادي الأهلي الذي يرتبط بلقاء حاسم أمام الوصل الإماراتي يوم 22 الحالي في كأس زايد لأبطال العرب ، وأن من بين هذه الإصابات لاعبين من قوام المنتخب الحالي.





كما تخلو قاعدة اختيارات المنتخب من لاعبين آخرين في الوقت الحالي في ظل ارتباط مسبق للمنتخب الأولمبي المصري بلقاء نظيره الجزائري يوم 19 الحالي.





يأتي ذلك في ظل حرص الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني بمحاولة ترسيخ مكانة الفريق الفنية وعدم المجازفة به في مباريات ليس مكتمل الصفوف خلالها.





كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أيضا على الاحترام العميق والتقدير البالغ الذي يكنه ويحمله تجاه الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الذي كانت لوقفاته مع المنتخبات الوطنية المصرية أبلغ الأثر في نفوس جماهير الكرة المصرية ، فضلا عن أن المنتخب الإماراتي لكرة القدم له مكانة كبيرة لدى جميع المصريين من منطلق العلاقات المتميزة التي تجمع شعبي البلدين ووضع قواعدها المتينة قيادات البلدين الشقيقين ، ويسير على نهجها اتحادا كرة القدم في البلدين ، وهو ما يجعل كل هذه الاعتبارات لا تسمح بإقامة لقاء بين المنتخبين الأول في كلا البلدين دون أن يكون المنتخب المصري مكتمل الصفوف وبكامل نجومه تقديرا لجماهير الكرة الإماراتية، وهو الأمر الذي طلب معه الجهاز الفني تأجيل المباراة وارتأى معه الاتحاد المصري الاستجابة لطلبه وهو واثق تماما أن الاتحاد الإماراتي سيقدر كل هذه الظروف الفنية كما اعتدنا منه دائما.