الرئاسة التركية تدعو أحمد حسن لحضور مؤتمر البوسفور التاسع للسلام والتنمية





تلقى أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق وعميد لاعبي العالم، دعوة رسمية من مؤسسة الرئاسة التركية ووزارة الخارجية لحضور القمة التاسعة للبوسفور تحت رعاية مؤسسة الرئاسة التركية وبتنظيم منظمة التعاون الدولي وذلك في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري في العاصمة التركي اسطنبول تحت عنوان " الحفاظ علي السلام والتنمية للجميع".





ويشمل المؤتمر العديد من المنتديات الخاصة بعدة محاور، منها الإعلام وتطوير آليات عمله ، ووسائل التكنولوجيا وتطويرها، بالإضافة إلى العديد من المنتديات واللجان لتغطية العديد من المجالات المختلفة ومن ضمنها مجال الرياضة حيث يحتوي على منتدي تطوير الرياضة وكرة القدم التركية.





وتم دعوة العديد من المسئولين ونجوم الرياضة أبرزهم مطر با وزير الرياضة السنغالي ، والأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم ، والنجم الروماني جورج هاجي كابتن المنتخب الروماني السابق والمدرب السابق لجالاطا سراي ، والمدرب التركي فاتح تريم المدير الفني لجالاطا سراي ، والنجم التركي ريدفان ديلمان لاعب فناربخشة السابق ، والنجم الايراني علي دائي لاعب المنتخب الايراني السابق ، بالاضافة الى النجم التركي جوخان ايلنر لاعب نابولي الايطالي السابق.





يذكر أن أحمد حسن لعب لعدة فرق تركية كبيرة لسنوات طويلة أبرزها نادي بيشكتاش التركي ويحظى بجماهيرية كبيرة في تركيا.



