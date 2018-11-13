الكشف عن عقوبة هيجواين بعد طرده أمام يوفنتوس

تأكد غياب جونزالو هيجواين مهاجم فريق ميلان الإيطالي عن مباراتي الروسونيري أمام لاتسيو وبارما في الدوري الإيطالي بالفترة القادمة.





وأصدرت رابطة الدوري الإيطالي، عقوبة إيقاف جونزالو هيجواين لمدة مباراتين بعد طرده في مباراة يوفنتوس الماضية يوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية عشر.





وجاء إيقاف هيجواين بعد اعتراضه على حكم اللقاء بعدما منحه البطاقة الصفراء في الدقيقة 83 ليطرد بعدها ويترك ميلان يعاني بعشرة لاعبين.





وسيغيب هيجواين عن مباراتي ميلان أمام لاتسيو يوم 25 من نوفمبر الجاري، وبارما يوم 2 ديسمبر المقبل.