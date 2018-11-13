"المصريين الأحرار": تصريحات صفاء الهاشم لا تليق بالشعب الكويتي

وأكد أن تصريح وزيرة الهجرة جاء مؤكدًا على احترام للسلطات القضائية التي تتولى التحقيق في واقعة الاعتداء على المواطنة المصرية بالكويت، بينما النائبة الكويتية اطلقت تصريحات أقل توصيف بإنها خالية من اللياقه وتتسم بالتعالي غير المبرر وانتقاد في غير محله.



وتابع أن الوزيرة نبيلة مكرم مارست واجبها الوطنى ودورها المنوط لها مستخدمة لغة راقية تعكس فهمها لطبيعة العلاقات القوية بين بلدين شقيقين، وعلى النقيض جاءت تصريحات النائبة تحمل مصطلحات "الغمز واللمز"، وألفاظ لا تليق بشعب الكويت الذى إدعت أنها تمثله بل وحملت تصريحاتها إساءة للشعب المصرى ومؤسسات الدولة وهو ما نرفضه وندينه.





ودعا مجلس الأمة الكويتي، الذي يضم في عضويته نواب يقدرون مسئوليتهم في الحفاظ على العلاقات الوطيدة بين الشعبين الشقيقين بضرورة التصدي لأشباه هذه التصريحات غير المسئولة التي أطلقتها النائبة المشار إليها.



أبدى حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، اليوم، استيائه ورفضه القاطع لتصريحات النائبة بمجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم، تعقيبًا على الموقف الرسمي لوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، بشأن الاعتداء البدني واللفظي على إحدى المواطنات المصريات المقيميات بدولة الكويت الشقيقة.وقال الدكتور عصام خليل، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن تصريحات الوزيرة المصرية جاءت بحكم مسئوليتها عن حماية أوضاع وحقوق المصريين بالخارج ولم يتجاوز حديثها التأكيد على أن كرامة المصريين وبخاصة المرأة المصرية خط أحمر.