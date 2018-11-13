أبرزها القائمة الإفريقية.. 3 ملفات ساخنة تنتظر الحسم من كارتيرون في الأهلي

يستعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي لحسم العديد من الملفات الشائكة خلال الأيام القادمة عقب خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم 3 ملفات على مائدة باتريس كارتيرون ورفاقه فى القلعة الحمراء تنتظر الحسم.

القائمة الإفريقية



يواصل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مشاوراته من أجل حسم الأسماء التى سوف يتم قيدها فى قائمة الفريق التى سوف تخوض منافسات دورى أبطال إفريقيا خلال الموسم الجديد.





ويجرى الجهاز الفنى، جلسات ومشاورات معًا للاستقرار على الأسماء التى من المقرر أن يتم إرسالها إلى الاتحاد الإفريقى "كاف" فى موعد أقصاه الثانية عشرة من يوم الخميس القادم.





الإعارات



يسعى المدير الفنى للأهلى لحسم مصير إعارة عدد من لاعبى الفريق قبل الميركاتو الشتوى أبرزهم ناصر ماهر وأحمد حمدى وأحمد الشيخ وعمرو بركات، خاصة أن الرباعى خرج من حسابات باتريس كارتيرون منذ توليه المهمة رسمياً فى النادى الأهلى.





مخطط الأحمال



أخر ملف على مائدة الجهاز الفنى للأهلى هو مصير مخطط الأحمال مايكل ليندمان بعد كم الإصابات التى ضربت الفريق وعلى رأسها أحمد فتحى وهشام محمد وعلى معلول وجونيور أجاى.