عاجل.. رئيس الأركان يتفقد مشروع مراكز القيادة "بدوى 35"









تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشروع مراكز القيادة "بدوى 35" الذى تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني والذى يستمر عدة أيام.





تشمل مراحل المشروع إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية نهاراً وليلاً فى التوقيتات المحددة طبقاً للتخطيط المسبق، وتضمنت المرحلة الأولى رفع درجات الاستعداد القتالى لوحدات التشكيل المنفذ للمشروع، وعرض قرارات القادة على كافة المستويات وتنظيم التعاون بما يضمن تنفيذ المهام بكل دقة وذلك بفرض سيناريوهات متوقعه مع إضافة بعض المتغيرات .





وناقش الفريق محمد فريد عدد من القادة فى كيفية اتخاذ القرار المناسب فى مرحلة التخطيط والتحضير للمعركة وكيفية اتخاذ القرار السليم حال حدوث متغيرات أثناء تنفيذ المهام والتى تتطلب قرارات سريعة وحاسمة من القادة على كافة المستويات.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على اصطفاف العناصر المشاركة فى المشروع للتأكد من جاهزيتها واستعدادها القتالي قبل بدء تنفيذ مراحل المشروع .





ونقل الفريق محمد فريد تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلي الجيش الثانى الميداني، مشيداً بدورهم البطولى خلال مراحل العملية الشاملة "سيناء 2018" بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والنجاحات المتتالية فى تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية واستعادة الأمن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية فى مدن شمال ووسط سيناء لتنفيذ مخططات التنمية بشبه جزيرة سيناء .





وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالأداء المتميز لرجال الجيش الثاني الميداني وما يتمتعون به من روح معنوية عالية وعزيمة وإصرار على تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف بكفاءة واقتدار، حضر مراحل المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.