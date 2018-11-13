محمد فؤاد: "إسماعيلية رايح جاي" أهم أفلامي

أكد الفنان محمد فراد، خلال استضافته بكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية، أن فيلم إسماعيلية رايح جاي من أهم أعماله السينمائية، موضحا أنه كان يتحدى الممثلين في إثبات نظرية أن المطرب ليس هامشيا في وقت كان النجاح للمثل فقط.





وأكد فؤاد، أن السينما قديما من الاشياء الغير مقبولة في المجتمع المصرية ولن يسمح الفتيات بالذهاب للسينما أما الآن فوضعت السينما في مكانها الصحيح وتطورت بشكل كبير.





وكشف فؤاد، أنه واجه تحديات كبيرة قبل طرح الفيلم بسبب تنبت المحيطين به بفشله بسبب طرح فيلم المصير في ذات توقيت طرح إسماعيلية رايح جاي، ولكنه أصر على طرحه خاصة بعد نجاح اغنية "كمننا".