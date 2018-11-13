"الأدلة الجنائية": "شمعة" السبب في حريق كنسية العذراء بعين شمس

تسلمت نيابة عين شمس، برئاسة المستشار شريف عيسوي رئيس النيابة التقرير النهائي لخبراء الأدلة الجنائية في معاينه حريق كنيسة العذراء بعين شمس الذي نشب منتصف الشهر الماضي.

وكشف التقرير أن سبب الحريق "شمعة" كما أضاف التقرير أن النيران أتت على غرفة واحدة بالكنيسة تستخدم للصلاة بالطابق الرابع.

وتلقت غرفة الحماية المدنية إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في كنيسة العذراء بعين شمس، وعلى الفور أمر اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة بالدفع بقوات الحماية، للسيطرة على الحريق وعشر سيارات إطفاء، وفرض كردون بمحيط الكنيسة، وتمت السيطرة عليه.