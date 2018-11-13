أول تحذير من أجيري لـ"محمد صلاح" قبل مواجهة تونس

حرص المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، على عقد جلسة مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على هامش معسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهة تونس، بالتصفيات الإفريقية.





وتشاور أجيري مع صلاح، حول الملابس التي ارتداها وحملت دعاية لمجلة "بلاي بوي" الإباحية، واستنكر الأمر، وحذره من الدخول في مشادات مع الجماهير خلال مباراة تونس، والمتوقع خلالها هجومها الشديد على نجمها المفضل بسبب هذا الأمر.





وطالب أجيرب اللاعب، بالإنصات لجماهيره وإظهار الاهتمام لهم في سماع الانتقاد، في محاولة منه لتهدئة الأمر وعدم الدخول معهم في مشادات قد يؤثر عبيه سلبيًا.





وأكد صلاح، لمديره الفني أنه لم يقصد الدعاية لتلك المجلة كما هو يشاع بين الجماهير، وإنما الأمر كان بغرض معرفة العالم أن الإباحية تؤدي للموت.





ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة تونس، مساء الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.



