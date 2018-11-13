منع المعارض نافالني من مغادرة روسيا

أكد المعارض الروسي اليكسي نافالني، اليوم الثلاثاء، أنه منع على الحدود من مغادرة بلده للتوجه إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث يفترض أن تبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس، في عدد من الشكاوى المقدمة ضد الدولة الروسية.

وكتب نافالني على حسابه في تويتر، أن "حرس الحدود قالوا لي إنني ممنوع من مغادرة روسيا"، موضحاً أن "هناك رسالة تفيد أن خروجي من البلاد ممنوع لكنه لا يوضح لماذا".

وتابع أنه كان يستعد ليستقل طائرة إلى فرانكفورت ليتوجه منها إلى ستراسبورغ، حيث يفترض أن تنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد من الشكاوى التي تقدم بها المعارض الروسي.

ويطالب نافالني القضاة الـ17 في الغرفة العليا للمحكمة الاعتراف "بالدوافع السياسية" لتوقيفه المتكرر في روسيا.

ونظم نافالني الذي أصبح أهم معارض للكرملين، في السنوات الأخيرة تظاهرات في روسيا.

ويلقى خطابه الذي يركز على مكافحة الفساد شعبية بشكل خاص لدى الشباب الذين يتابعون قنواته عبر الإنترنت ومدوناته.

وسبق أن أوقف مرات عدة وصدرت عليه أحكام بالسجن وبدفع غرامات.