ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

منع المعارض نافالني من مغادرة روسيا

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 02:11 م
منع المعارض نافالني من مغادرة روسيا
المعارض الروسي اليكسي نافالني
طباعة
وكالات
 

أكد المعارض الروسي اليكسي نافالني، اليوم الثلاثاء، أنه منع على الحدود من مغادرة بلده للتوجه إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث يفترض أن تبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس، في عدد من الشكاوى المقدمة ضد الدولة الروسية.

 

وكتب نافالني على حسابه في تويتر، أن "حرس الحدود قالوا لي إنني ممنوع من مغادرة روسيا"، موضحاً أن "هناك رسالة تفيد أن خروجي من البلاد ممنوع لكنه لا يوضح لماذا".

 

وتابع أنه كان يستعد ليستقل طائرة إلى فرانكفورت ليتوجه منها إلى ستراسبورغ، حيث يفترض أن تنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد من الشكاوى التي تقدم بها المعارض الروسي.

 

ويطالب نافالني القضاة الـ17 في الغرفة العليا للمحكمة الاعتراف "بالدوافع السياسية" لتوقيفه المتكرر في روسيا.

ونظم نافالني الذي أصبح أهم معارض للكرملين، في السنوات الأخيرة تظاهرات في روسيا.

 

ويلقى خطابه الذي يركز على مكافحة الفساد شعبية بشكل خاص لدى الشباب الذين يتابعون قنواته عبر الإنترنت ومدوناته.

 

وسبق أن أوقف مرات عدة وصدرت عليه أحكام بالسجن وبدفع غرامات.

المزيد عن: مغادرة روسيا روسيا المعارض الروسي اليكسي نافالني الحدود
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الخليج العربي الإماراتي
دبا الفجيرة
-
x
14:45
-
شباب الأهلي دبي
الظفرة
-
x
14:55
-
الشارقة
بني ياس
-
x
17:30
-
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/13/2018 3:00:09 PM