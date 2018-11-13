"ياهو" تطلق تطبيق جديد ينبهك بأهم الأخبار في العالم

أطلقت شركة ياهو تطبيق جديدة يطلق عليه WakingNews Alarm Clock، إذ يوقظك التطبيق وينبهك بأهم الأخبار مع مقتطفات صوتية مختلفة.





ويجرى اختباره حاليًا على أجهزة أندرويد، ويمكنك الحصول عليه عبر متجر جوجل بلاى الآن بكل سهولة، وفقا لموقع Phonearena الهندي.



