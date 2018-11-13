"ياهو" تطلق تطبيق جديد ينبهك بأهم الأخبار في العالم
الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:57 م
أطلقت شركة ياهو تطبيق جديدة يطلق عليه WakingNews Alarm Clock، إذ يوقظك التطبيق وينبهك بأهم الأخبار مع مقتطفات صوتية مختلفة.
ويجرى اختباره حاليًا على أجهزة أندرويد، ويمكنك الحصول عليه عبر متجر جوجل بلاى الآن بكل سهولة، وفقا لموقع Phonearena الهندي.
وتتوفر النشرة الصوتية فىي تمام الساعة 6:30 صباحًا كل يوم، وإذا كنت تفضل الاستيقاظ بأصوات أخرى بدلاً من الأخبار، فهناك إعداد يمكنك من الاستماع إلى صوت النسيم اللطيف والضباب وغير ذلك الكثير.
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