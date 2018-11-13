واشنطن تعوّل على أوروبا في عقوبات جديدة ضد موسكو

أعرب السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، عن أمل بلاده في أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد روسيا، تكون على غرار تلك التي فرضتها بلاده مؤخرا على موسكو.

وأضاف خلال رده على سؤال حول احتمال أن تفرض الدول الأوروبية عقوبات جديدة ضد روسيا على غرار العقوبات الأمريكية الأخيرة: "نعم، أعتقد حدوث ذلك"، مبررا تفاؤله هذا "باستياء الأوروبيين الكبير لتصرفات روسيا".

وعندما طلب الصحفيون منه تحديد أسباب الاتهامات التي ستقوم عليها العقوبات المحتملة في المستقبل القريب، أجاب بأن "القائمة طويلة".

وشدد على ضرورة التزام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بموقف موحد في تنفيذ سياسة العقوبات والتصدي لمحاولات موسكو بث الفرقة بين بروكسل وواشنطن.