ضبط صاحب مصنع استولى على 90 ألف جنيه من شخصين بزعم تسفيرهما للخارج بالغربية

تمكن رجال مباحث الأموال العامة بالغربية، من ضبط صاحب مصنع ملابس استولى على 90 ألف جنيه من شخصين بزعم تسفيرهما للخارج.





تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من المدعو "محمد.ع.ع" وآخر بقيام المدعو "إبراهيم.م.م" بالنصب والاحتيال عليهما، والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بلغ إجماليها 90 ألف جنيه من أصل 120 ألف جنيه بزعم تسفيرهما لإحدى الدول العربية، وتوفير فرص عمل لهما بها إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المدعو "إبراهيم. م.م"، سن 26، صاحب مصنع ملابس، ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء من الشاكيين على المبالغ المالية المشار إليها بزعم تسفيرهما للعمل بإحدى الدول العربية إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.