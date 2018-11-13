ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاجه الكابلات الكهربائية من مواد مجهولة المصدر ببولاق (الصور)

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، من ضبط المدعو "عبد الرحيم. ع. ع. ا" سن 45 مسئول عن مصنع كابلات كهربائية كائن قطعة رقم 1186 المنطقة الصناعية الإيرانية بدائرة قسم شرطة البساتين ومقيم بولاق الدكرور جيزة لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع الكابلات الكهربائية من خامات رديئة ومجهولة المصدر مستخدمًا علامات تجارية غير مسجلة.

وعثر بداخل المصنع على 650 متر كابل كهربائي "مختلف الأحجام "، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.