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الصين: لا يمكن لأحد عرقلة التعاون مع دول جزر المحيط الهادي

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:32 م
الصين: لا يمكن لأحد عرقلة التعاون مع دول جزر المحيط الهادي
شى جين بينج
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خاطر عبادة
 

قال دبلوماسي صينى كبير، اليوم الثلاثاء قبل قمة بين الرئيس شي جين بينج وقادة جزر المحيط الهادي، إنه لا توجد دولة يمكنها عرقلة تعاون الصين مع الدول الجزر في المحيط الهادي وأن المنطقة ليست منطقة نفوذ لدولة.


وتتنافس أستراليا، على وجه الخصوص، على التأثير مع الصين في البلدان الجزرية في المحيط الهادئ ذات الكثافة السكانية المنخفضة والتي تسيطر على مساحات شاسعة من المحيطات الغنية بالموارد الطبيعية.

 

وقال رئيس الوزراء البريطاني سكوت موريسون الأسبوع الماضي، إن أستراليا ستقدم لدول المحيط الهادي ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار أسترالي (2.18 مليار دولار) في شكل منح وقروض رخيصة لبناء البنية التحتية.

ووفقاً لوكالة رويترز، فمن المقرر أن يلتقي "شي" مع زعماء 8 دول في المحيط الهادئ تربطهم علاقات دبلوماسية، نهاية الأسبوع في بابوا غينيا الجديدة، حيث سيقدم إجراءات مهمة لمزيد من التعاون، حسبما قال نائب وزير الخارجية الصيني تشنج تسويانج.

 

وقال شى "يجب ألا تعرقل الدول الأخرى التعاون والتبادل الودي للصين مع الدول الجزرية، وبالطبع، ليس لديهم طريقة لعرقلة هذا التعاون وهذه التبادلات"، دون أن يحدد أي بلد.

 

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