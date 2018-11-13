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ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات فى كاليفورنيا إلى 42 قتيلا

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:22 ص
ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات فى كاليفورنيا إلى 42 قتيلا
حرائق غابات فى كاليفورنيا
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خاطر عبادة
 

ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا إلى 42 قتيلًا، والتى حرقت عشرات الآلاف من الأفدنة من الأراضي.


ووقعت الحرائق بالقرب من سان فرانسيسكو وولزي فاير بالقرب من لوس أنجلوس، وحصدت بشكل جماعي 13 شخصًا آخرين خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما رفع عدد القتلى من 29 إلى 43.


وصُنفت الحرائق على أنها الأكثر تدميراً في كاليفورنيا من حيث الخسائر في الممتلكات، بعد أن دمرت أكثر من 7،100 منزل ومنشآت أخرى منذ اشتعالها يوم الخميس في سفوح جبال سيلتي في بوتي، على بعد حوالى 175 ميلاً شمال سان فرانسيسكو.

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