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إبراهيموفيتش يتفوق على روني في الدوري الأمريكي

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:18 ص
إبراهيموفيتش يتفوق على روني في الدوري الأمريكي
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الفجر الرياضي
 
فاز المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم لوس أنجلوس جالاكسي، بجائزة جديدة في الدوري الأمريكي على حساب واين روني.

وقال موقع "سبورت1" الألماني، إن إبراهيموفيتش توج بجائزة أفضل لاعب وافد بالدوري الأمريكي هذا العام، متفوقا على المهاجم الإنجليزي واين روني، لاعب دي سي يونايتد.

وحصد لاعب مانشستر يونايتد السابق 36.36% من إجمالي الأصوات، بينما جاء روني خلفه بنسبة 32.25%.

وسجل إبراهيموفيتش، 37 عاما، 22 هدفا وصنع 10 أخرى.


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