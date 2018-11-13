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مصادر إيطالية: لقاء جمع السراج وحفتر على هامش مؤتمر باليرمو

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:12 ص
مصادر إيطالية: لقاء جمع السراج وحفتر على هامش مؤتمر باليرمو
حفتر
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أعلنت مصادر في الحكومة الإيطالية، عن لقاء بين قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس الوزراء فايز السراج، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وقالت القيادة المذكورة، إن المشير حفتر "وصل الاثنين إلى إيطاليا من أجل عقد سلسلة لقاءات تبدأ اليوم الثلاثاء مع رؤساء دول الجوار والطوق، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية".

 

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن روسيا ودول غربية بينها فرنسا والولايات المتحدة، كما يحضره ممثلون عن دول عربية ويستمر ليومين.

 

واعتبر رئيس الوزراء الإيطالي، أن المؤتمر، يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا وأمن حوض البحر المتوسط برمته.

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