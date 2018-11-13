علاء علم الدين: تسليم قضية "اقتحام قسم التبين" لـ"الاستئناف" خلال أسبوعين لإعادة المحاكمة

صرح المحامي، علاء علم الدين، بأنه تم إيداع أسباب الحكم الصادر من محكمة النقض في قضية اقتحام قسم التبين، مؤكدا أن أوراق القضية والحيثيات يتم الآن نسخها ومراجعتها.

وأضاف "علم الدين"، انه يتوقع تسليم القضية لقسم التنفيذ بمحكمة النقض في غضون من أسبوع لأسبوعين تمهيدًا لإرسالها لنيابة جنوب القاهرة الكلية لتقوم بإرسالها لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة ودائرة أخرى لإعادة المحاكمة من جديد.

وكانت قد قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوي بقبول الطعن المقدم من 37 متهمًا على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن من 7 إلى 15 سنة، في قضية "اقتحام قسم التبين" وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.