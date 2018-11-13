ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

علاء علم الدين: تسليم قضية "اقتحام قسم التبين" لـ"الاستئناف" خلال أسبوعين لإعادة المحاكمة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:07 ص
علاء علم الدين: تسليم قضية اقتحام قسم التبين لـالاستئناف خلال أسبوعين لإعادة المحاكمة
محكمة - أرشيفية
طباعة
مروة هيكل
 

صرح المحامي، علاء علم الدين، بأنه تم إيداع أسباب الحكم الصادر من محكمة النقض في قضية اقتحام قسم التبين، مؤكدا أن أوراق القضية والحيثيات يتم الآن نسخها ومراجعتها.

 

وأضاف "علم الدين"، انه يتوقع تسليم القضية لقسم التنفيذ بمحكمة النقض في غضون من أسبوع لأسبوعين تمهيدًا لإرسالها لنيابة جنوب القاهرة الكلية لتقوم بإرسالها لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة ودائرة أخرى لإعادة المحاكمة من جديد.

 

وكانت قد قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوي بقبول الطعن المقدم من 37 متهمًا على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن من 7 إلى 15 سنة، في قضية "اقتحام قسم التبين" وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.

 

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

 

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.


المزيد عن: علاء علم الدين الاستئناف اقتحام قسم التبين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الخليج العربي الإماراتي
دبا الفجيرة
-
x
14:45
-
شباب الأهلي دبي
الظفرة
-
x
14:55
-
الشارقة
بني ياس
-
x
17:30
-
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/13/2018 11:30:01 AM