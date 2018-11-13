لهيطة: جلسة مع محمد صلاح لبحث أزمة الصورة المثيرة للجدل

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، اكتمال صفوف الفراعنة اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة تونس في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا.





وقال "لهيطة" في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شويبر عبر برنامج "ساعة مع شوبير": "صفوف المنتخب ستكتمل اليوم بعد انضمام لاعبي بيراميدز ووادي دجلة والمحترفين".





وواصل:" المنتخب سيخوض مران اليوم على استاد برج العرب في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، بمشاركة جميع اللاعبين بعد استبعاد ثنائي الأهلي محمد هاني وعمرو السولية للإصابة".





وواصل:" العلاقة بين مصر وتونس جيدة للغاية، فبعثة المنتخب لقت أفضل استقبال من قبل المسؤولين في تونس، ونفس الأمر للبعثة المنتخب التونسي التي تم استقبالها على أكمل وجه وتوفير كافة سبل الراحة لها".





وأكمل: "الجهاز الفني طالب اللاعبين بالفوز وحصد الثلاثة نقاط من أجل تصدرة المجموعة والتقدم في تصنيف "فيفا" الشهري لترتيب المنتخبات ".





واختتم: "سيتم عقد جلسة مع محمد صلاح اليوم بعد وصوله لمعسكر المنتخب متأخرا، لمعرفة تفاصيل الصورة التي نشرها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر والتي تسبب في حالة من الجدل".





ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة تونس في اللقاء المقرر له الجمعة المقبل على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا.



