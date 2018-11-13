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عاجل.. إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 09:42 ص
عاجل.. إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة
إطلاق صافرات الإنذار
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دوت صفارات الإنذار، صباح اليوم الثلاثاء، في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع، مما دفع السكان للإسراع إلى المخابئ احتماء من القنابل.

 

وقال الجيش الإسرائيلي، إن حركة حماس وفصائل مسلحة أخرى أطلقت أكثر من 300 صاروخ وقذيفة مورتر عبر الحدود، بعد تنفيذ هجوم مفاجئ بصاروخ موجه على حافلة أسفر عن إصابة جندي إسرائيلي.

المزيد عن: غزة حماس المستوطنات الإسرائيلية اسرائيل إطلاق صافرات الإنذار
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