تغير صادم في شكلها.. أول ظهور لـ سمية الالفي لها بعد إعلان مرض فاروق الفيشاوي





واثارت اطلالة الالفي مع ابنها احمد وزوجته ناديا جدلا كبيرا بسبب ما وصفوه ب “الاهمال” وعدم الاهتمام بمظهرها الخارجي بسبب ظهورها على طبيعتها بشعرها الكيرلي غير المصفف ومن دون اي مكياج، وبملابس يومية تناسب عمرها.





كذلك لفتت زوجة احمد الفيشاوي الانظار بملابسها الكاجوال المرتبة، حيث اختارت تنورة قصيرة وقميصاً وبدت في غاية الحرص والاهتمام مع الالفي، التي احتضنها بدوره ابنها مع ابتسامة كبيرة.

وتأتي هذه الصورة بعد اسابيع على اعلان النجم فاروق الفيشاوي اصابته بمرض السرطان، مؤكدا انه سيكافحه وسينتصر عليه وسيتعامل معه وكانه صداع.

شكل ظهور النجمة سمية الالفي النادر مادة دسمة لبعض المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتحدث عنها، لا سيما وانها تظهر للمرة الاولى بعد اعلان طليقها النجم فاروق الفيشاوي اصابته بمرض السرطان.